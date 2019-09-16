Ağustos ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında ve OCak-Ağustos'ta şöyle gerçekleşti:

*2018 yılı Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi

*2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi

*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar TL açık verdi

*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi