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Yurt içi üretiminde rekor geldi!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 13:00

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti.

"Bağımsız enerji güçlü Türkiye" anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, "Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı." ifadesini kullandı.

İşte Bakan Dönmez'in o paylaşımı;

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Yurt içi petrol üretiminde rekor geldi!
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