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Aramco saldırıları 'i nasıl etkileyecek?

'daki tesislerinin vurulması petrol fiyatlarında büyük bir yükselişe yol açtı ve tüm dünyayı etkiledi. Peki Aramco saldırılarının 'e etkileri neler olacak? Prof. Dr. , Aramco saldırılarının Çin'e etkilerini ve petrol fiyatlarındaki değişimi A Para ekranlarında 'a yorumladı

Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 12:08
Aramco saldırıları Çin'i nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz haftasonu Suudi Arabistan'ın en büyük Petrol üretim tesislerinden biri olan Saudi Aramco petrol tesisine yapılan saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Saldırı sonrası petrol fiyatları tarihindeki en büyük günlük yükselişi görürken, ABD ve İran arasında yeni bir gerginliğin de fitilini ateşledi.

Tüm bu gelişmeler dünya piyasasında da büyük yankı buldu ve küresel piyasalar gelişmeler etkisiyle negatif bir seyir izlemeye başladı.

Saldırılar sonrası dünyanın gözü körfez ülkeleri ve ABD'ye yönelirken, bir yandan da Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin yüzde 50'lik kısmını satın alan Asya'nın yükselen devi Çin'in bu saldırılardan nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

A Para ekranlarında Duygu Gözde Arslan'ın konuğu olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Berk, Aramco saldırılarının Çin'e etkilerini ve petrol fiyatlarındaki tüm bu gelişmeleri yorumladı.

İşte Berk'in o açıklamaları;

Aramco saldırıları Çin'i nasıl etkileyecek?

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Aramco saldırıları Çin'i nasıl etkileyecek?
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