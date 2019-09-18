Dolar/TL petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası 5.70'in hemen altında

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye ve hem de küresel piyasaları baskılamış TL de Türkiye'nin petrol ithalatçısı olması nedeniyle benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Kesintiye uğrayan ham petrol üretiminin ilk öngörülenden daha kısa sürede eski haline geleceğine yönelik dün yayımlanan haber sonrası ise petrol fiyatları %5'in üzerinde gerilerken dolar/TL'de haber sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Petrol fiyatlarının saldırının ardından kaydettiği kazanımlarının %60'ından fazlasını geri vermesiyle birlikte TL'de dün pozitif ayrışma gösterdi.

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Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65'li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB'nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

Kur petrol piyasasındaki sert satış baskısı ile en yüksek 5.7425'i test etti. Ancak sürecin tahmin edilenden daha kısa sürede çözüleceği beklentileriyle kur 5.6875'e kadar geriledi.

Kur bu sabah saat 0913'te 5.6860/5.6915 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 5.9891/5.9953, euro/TL 6.2921/6.2991 seviyesinde.