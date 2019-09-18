FED son dakika duyurdu: Faiz kararı resmen açıklandı! FED toplantısı sonra faiz indirimi... İşte tüm detaylar

Edinilen son dakika bilgisine göre, FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi.

FED FAİZ İNDİRDİ!

Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor. Piyasada yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA DA FAİZ İNDİRMİŞTİ

Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.