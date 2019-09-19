Dolar/TL Fed sonrası sınırlı yükselişte

Dolar/TL, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarındaki %20'ye yaklaşan sert yükselişin neredeyse tamamının ortadan kalkması ve fiyatların saldırı öncesi seviyelere yaklaşmasıyla birlikte dün yönünü aşağı çevirmiş ve 5.6605'e kadar gerilemişti.

Fed tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı aldı ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini verdi.

Powell Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir" dedi.

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"Yüksek oranda veriye bağlı olacağız... Önceden belirlenmiş yolda gitmiyoruz, toplantı yaparak kararları toplayacağız "dedi ve Fed'in "Yeterli gördüğümüz noktada" faiz indirimini bırakacağını da söyledi.

Bankacılar kararın Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecini devam ettireceğine dair kuvvetli bir sinyal olmamasının gelişmete olan ülke para birimleri açısından olumsuz bir fiyatlama yarattığını belirttiler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in sinyali çok açık. Dün 25 baz puan faiz indirimi yapıldı. Ancak sonraki toplantılara ilişkin faiz adımının indirim mi olacağı, yoksa faizlerin sabit mi bırakılacağını henüz kendilerinin de kestiremediğini açıkça ifade ettiler" dedi.

"Kararın Türkiye açısından kısa vadede olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin faiz indirimlerine devam edebileceğine yönelik bir mesaj vermesi halinde TL'yi 5.60'ın altına belki 5.50'lere doğru destekleyeceğini düşünüyorduk. Bu yönde bir mesaj gelmemesi kısa vade için olumsuz. Etkiyi de kurda görüyoruz. Orta ve uzun vadeye bakarsak küresel merkez bankalarının gevşeme politikalarının sürmesi Türkiye için avantaj olmaya devam edecektir."

Dolar/TL petrol piyasasındaki sert satış baskısı ile bu hafta en yüksek 5.7425'i test ettikten sonra dün Fed kararı öncesi 5.6605'e kadar gerilemişti. Fed'in kararının hemen öncesinde 5.67 civarında işlem gören kur bu sabah ise güne saat 0851'de 5.6880/5.6940 seviyesinde başladı.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatlerinde 5.96 civarında olan sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 5.9839/5.9905, dün 6.2550 civarındaki euro/TL ise bu sabah 6.2793/6.2873 seviyesindeydi.

Piyasaların yakından takip ettiği Japonya Merkez Bankası (BOJ) da para politikasında değişiklik yapmadı ancak Ekim ayındaki bir sonraki politika toplantısında ekonomik ve fiyat gelişmelerini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğini belirtti.

BOJ beklendiği gibi politika faizini eksi %0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü.