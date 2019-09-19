Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), parasal teşviği değiştirmedi ve faizi eksi yüzde 0.1 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası, Ekim toplantısında fiyatları ve ekonomiyi yeniden değerlendirmeye yönelik çağrıda bulundu ve Fed'in faiz indiriminden yalnızca saatler sonra sabırlı duruşunu muhafaza etti.

BOJ tarafından denizaşırı ekonomilerdeki yavaşlamanın devam etmesiyle yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik momentum kaybetme ihtimaline karşı daha fazla hassasiyet gösterme konusundaki ihtiyaç vurgulandı.

Küresel yavaşlama halihazırda Fed, Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının faiz indirimine gitmelerine neden olurken, BOJ genişleyici para politikalarına yönelik dirençli tavrını koruyor.