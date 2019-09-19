Türkiye'nin petrol üretiminin artmasıyla enerjide dışa bağımlılık azalıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta başında yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirmişti.

Hafta sonu ise Saudi Aramco petrol tesisine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatları tarihinin en büyük günlük yükselişini gerçekleştirmişti.

Türkiye'de işlenmiş petrol ürününün yüzde 25'ini karşılayan Star Rafineri'nin Genel Müdürü Mesut İlter, tüm bu gelişmeleri A Para ekranlarında yorumladı.

İşte Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter'in o açıklamaları;

Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter'den A Para'ya özel açıklamalar