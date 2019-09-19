Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Eylül haftasında net 112,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 42,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Eylül ile biten haftada 30 milyar 183 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 891,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 615,3 milyon dolardan 15 milyar 423,3 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,5 milyon dolarlık satışla 464,2 milyon dolardan 453,6 milyon dolara düştü.