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Orta Doğu’daki gerilimlerin sürmesiyle yükseldi

, petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası bölgedeki gerilimlerin devam etmesiyle yükseldi. Brent uluslararası piyasalarda 64,78 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,66 dolardan alıcı buluyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 10:34
Orta Doğu’daki gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatları yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,84 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 64,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,66 dolardan alıcı buldu..

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, ülkede petrol arzının saldırılardan önceki seviyelere döndüğünü açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş görülmüştü. Ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 65,04 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Orta Doğu’daki gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatları yükseldi
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