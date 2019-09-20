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’dan Avrupa’da 3 milyar euro ek

ABD’li teknoloji şirketi 'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Avrupa'daki veri merkezlerini genişletmek amacıyla 3 milyar avro ek yapacağını duyurdu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 16:37
Google’dan Avrupa’da 3 milyar euro ek yatırım

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile yaptığı ortak basın toplantısında Pichai, Google'nın Avrupa veri merkezlerini genişleteceklerini açıkladı.

Bunun için 3 milyar avro ilave yatırım yapacaklarını kaydeden Pichai, ilave yatırımlarla 2007'den beri Google'ın Avrupa'daki yatırımlarının toplamının 15 milyar avroya ulaşacağını belirtti.

Pichai, yeni ek yatırımlarının Avrupa Birliği'nde 13 bin tam gün istihdamı destekleyeceğini de vurguladı.

Google'ın yenilenebilir enerjiye yoğun yatırım yaptığını anlatan Pichai, AB'de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 1 milyar avro yatırım yapacaklarını bildirdi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne de Google'ın AB'deki ek yatırım planının Finlandiya'daki Hamina veri merkezinde 600 milyon avroluk ilave yatırımı içerdiğini kaydetti.

Google'ın Finlandiya, Hollanda, İrlanda ve Belçika'da veri merkezleri bulunuyor.

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Google’dan Avrupa’da 3 milyar euro ek yatırım
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