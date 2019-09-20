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'nin açığı 351.5 milyar dolara geriledi

’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu () açığı, 2018 yıl sonundaki 373.6 milyar dolar düzeyinden Temmuz sonunda 351.5 milyar dolara geriledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 16:26
Türkiye'nin UYP açığı 351.5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6,8 artışla 244,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 azalışla 596,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 351,5 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 373,6 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar yüzde 6,8 artışla 99,4 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7,6 yükselişle 95,5 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,1 artışla 49,7 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 3,0 azalışla 144,4 milyar dolara indi.

Diğer yatırımlar, temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 0,6 azalarak 311,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, yüzde 7,2 artarak 34,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 1 yükselerek 14,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 74,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 gerileyerek 101,7 milyar dolara indi.

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Türkiye'nin UYP açığı 351.5 milyar dolara geriledi
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