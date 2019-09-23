Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme durma noktasında

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme durma noktasına yaklaştı.

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri bileşik endeksi (PMI) Eylül'de 50.4'e gerileyerek 52.0 seviyesindeki beklentinin altında kaldı. Veri bir önceki ay 51.9 idi. Üçüncü çeyrekte sadece yüzde 0.1'lik büyümeyi işaret eden PMI verisi, IHS Markit'e göre gelecek aylara ilişkin daha fazla düşüşün sinyalini veriyor.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisinde özel sektör Nisan 2013'ten bu yana ilk kez geniş çaplı küçülmeye gitti. Avrupa Merkez Bankası (AMB) yaklaşık iki hafta önce faiz indirerek ve tahvil alım programının yeniden başlattığı yeni parasal teşvik önlemlerini açıklamıştı. Markit, AMB teşviklerinin henüz yetersiz göründüğünü söyledi.

Markit ekonomisti Chris Williamson "Anketin detayları ekonominin gelecek aylarda daralmasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu işaret ediyor. Böyle verilerle birlikte, AMB üzerindeki son teşvik paketini genişletme baskısı artır." dedi.

Euro Bölgesi'nde imalat PMI aynı dönemde 45.6 ile daralmayı işaret ederken 47.3'lük medyan beklentisinin altında gerçekleşti. Ağustos verisi 47.0 seviyesindeydi. Hizmet sektörü verisiyse 53.5'ten 52.0'ye geriledi. Beklenti 53.3 idi.