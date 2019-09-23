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sektöründe 2020 trendleri neler olacak?

Konutta psikolojik seviyenin altına geriledi. Kamu bankaları faizlerini yüzde 0.99 seviyesine indirdi. Bunun sonucunda ise Ağustos'ta satışları yüzde 5,1 arttı. Ağustos'ta satılan konut sayısı 110 bin 538'e yükseldi. Peki pazarında son durum ne? JLL Türkiye Direktörü A Para ekranlarında yorumladı.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 13:39
Konut sektöründe 2020 trendleri neler olacak?

Konut kredisi için faiz psikolojik seviyenin altına geriledi. Kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 0.99 seviyesine indirdi.

Bunun sonucunda ise Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı ve satılan konut sayısı 110 bin 538'e yükseldi.

Peki ticari gayrimenkul pazarında son durum ne? Konut sektöründe 2020 trendleri neler olacak? Sektörde hangi bölgeler ve konseptler öne çıkacak? Tüm bu konuları JLL Türkiye Direktörü Mahir Mermer A Para ekranlarında yorumladı.

İşte JLL Türkiye Direktörü Mahir Mermer'in o açıklamaları;

Konut sektöründe 2020 trendleri neler olacak?

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