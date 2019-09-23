Son 1 ayda 21 ülkeden faiz indirimi

Merkez bankaları geçtiğimiz haftalarda ardı ardına faiz indirim kararı açıkladı. 22 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında faiz indirimine giden ülke sayısı 21 oldu.

Peki merkez bankalarının bu faiz indirim kararlarının arkasındaki sebep ne? Yapılan bu faiz indirimlerinin küresel ekonomiye yansımaları nasıl olacak? Küresel ekonomideki durgunluğun giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?

Fon Yöneticisi Murat İman tüm bu konularla ilgili merak edilenleri A Para ekranlarında yorumladı.

İşte Murat İman'ın o açıklamaları;

Küresel ekonomideki durgunluğun giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?