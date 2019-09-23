Haberler > Haberler Haberleri > Son 1 ayda 21 ülkeden faiz indirimi

Son 1 ayda 21 ülkeden indirimi

Merkez bankaları son bir ayda indirim yarışına girdi. 22 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında 21 ülke kararı aldı. Peki merkez bankalarının faiz indirim yarışının sebebi ne? Faiz indirimleri küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Fon yöneticisi tüm bu gelişmeleri A Para ekranlarında yorumladı

Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 13:06
Son 1 ayda 21 ülkeden faiz indirimi

Merkez bankaları geçtiğimiz haftalarda ardı ardına faiz indirim kararı açıkladı. 22 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında faiz indirimine giden ülke sayısı 21 oldu.

Peki merkez bankalarının bu faiz indirim kararlarının arkasındaki sebep ne? Yapılan bu faiz indirimlerinin küresel ekonomiye yansımaları nasıl olacak? Küresel ekonomideki durgunluğun giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?

Fon Yöneticisi Murat İman tüm bu konularla ilgili merak edilenleri A Para ekranlarında yorumladı.

İşte Murat İman'ın o açıklamaları;

Küresel ekonomideki durgunluğun giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son 1 ayda 21 ülkeden faiz indirimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN