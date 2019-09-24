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mahkemesinden flaş kararı

Avrupa Birliği () Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun 'a yönelik yaklaşık 30 milyon avroluk vergi cezasını hukuka uygun buldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 13:17
AB mahkemesinden flaş Fiat kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Fiat'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Fiat'ın Lüksemburg'da faydalandığı vergi indirimlerinin geri ödenmesi yönündeki AB Komisyonu kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki söz konusu vergi uygulamalarının Fiat'a avantaj sağladığı sonucuna varmakta "haklı" olduğu belirtildi.

AB Komisyonu, 2015 yılında otomobil üreticisi Fiat'a Lüksemburg'da sağlanan vergi kolaylıklarının AB kamu destek kurallarına aykırı olduğuna karar vererek, söz konusu firmanın 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Fiat, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

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AB mahkemesinden flaş Fiat kararı
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