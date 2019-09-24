Türk heyetle ikili ilişkileri görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel tarafından Türkiye'ye F-35 ve ekonomik ilişkiler hakkında sözlü olarak yeni bir teklif iletildi. Washington yönetimi, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ile ilgili kapsamlı bir paket için çalışma başlattığını duyurdu.

Diğer yandan IMF ise Türk ekonomisine ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, "Enflasyon gelecek ay tek haneli rakamlara inecek" denildi.

Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığından, IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine ilişkin, "IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır." açıklaması yapıldı.

Tüm bu gelişmeler piyasalara nasıl yansıdı? Gedik Yatırım ekonomisti Erol Gürcan tüm bu gelişmelerin piyasalara etkilerini A Para ekranlarında yorumladı.

İşte Gedik Yatırım ekonomisti Erol Gürcan'ın o açıklamaları;

ABD'nin Türkiye'ye yeni teklifi piyasaları nasıl etkiledi?