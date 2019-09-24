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talep endişeleriyle düştü

yatırımcıların odağının ’nun tesislerine yapılan drone saldırısından talep endişelerine dönmesiyle düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 64.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.36 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:50
Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 64,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,32 dolardan alıcı buldu.

Saudi Aramco saldırısının ardından azalan petrol üretiminin telafi edilmeye başlanmasıyla fiyatlar 64 dolar bandında tutundu. Şirketin ay sonunda yeniden tam kapasite üretime geçmesi bekleniyor.

Öte yandan zaman zaman bu beklentinin gerçekleşemeyeceği endişesiyle fiyatlarda sınırlı yükselişler görülebiliyor.

Küresel petrol piyasalarında ADB ve Çin arasındaki ticaret gerginliği ile İran'ın Körfez'deki tutumu takip ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,47 ile 64,59 dolar aralığının direnç, 63,62 ile 62,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü
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