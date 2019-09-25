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Başkanı 'dan önemli mesajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı , Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek." dedi.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:01
TCMB Başkanı Murat Uysal'dan önemli mesajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

TCMB Başkanı Murat Uysal'dan önemli mesajlar

İşte Başkan Uysal'ın konuşmasından satırbaşları;

Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek. İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi.

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek.

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TCMB Başkanı Murat Uysal'dan önemli mesajlar
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