Thomas Cook, Almanya'da da iflas istedi

Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, yaptığı açıklamada adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusunu mahkemeye yaptıklarını bildirdi.

SEYAHAT İLE TATİLDE 140 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Thomas Cook GmbH'den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Alman Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.

Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden olan Condor'a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH'nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.