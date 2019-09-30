Berat Albayrak ekonominin yol haritasını açıklayacak

YEP ile cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklüklerin yanı sıra makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak.



GÜVEN VE İSTİKRAR

Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak. YEP'in açıklanmasıyla beraber 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Böylece bütçe süreci başlamış olacak.

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ÜÇ YILLIK MALİ PLAN

YEP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.