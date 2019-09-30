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'nı () nasıl değerlendiriyor?

, ana teması 'Değişim başlıyor' olan 'nı () açıkladı. Yeni Ekonomi Programı'nda 2022 için hedefi yüzde 4,9, oranı hedefi ise yüzde 9,8 oldu. Peki Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? İşte iş dünyasının YEP için değerlendirmeleri!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 13:58
İş dünyası Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) nasıl değerlendiriyor?

Albayrak, 2020-2022 Lansman Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlenen Yeni Ekonomi Programı'nda oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Peki Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? İşte iş dünyasının için değerlendirmeleri!

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İş dünyası Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) nasıl değerlendiriyor?
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