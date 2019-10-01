Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Türk ekonomisinin 2019 2'nci çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Fitch, 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme beklentisini Haziran ayında duyurduğu -%1,1'den -%0,3'e yükseltti.

Fitch, Dolar/TL kurunun 2019 sonunda 6,00 TL, 2020 yılında ise 6,60 TL olacağının öngörüyor. Uluslararası kuruluşa göre, Dolar/TL 2021 yılı sonunda ise 7,20 TL olacak.

Açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu ile tutarlı olduklarını belirten Fitch, ancak 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediklerini vurguladı.



Türk ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 4,3 olarak öngördükleri potansiyelin altında büyüyeceğini öngörmeye devam ettiklerini belirten Fitch, 2020'de yüzde 3,1 ve 2021'de yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etti.

KÜRESEL BÜYÜME 8 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE GERÇEKLEŞECEK

Fitch Ratings, global ekonomi için görünümün ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmasından kaynaklı olarak ciddi şekilde kötüleştiğine işaret etti ve global ekonomide büyümenin gelecek yıl 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyeceğini öngördü.



Fitch, global GSYH büyümesi için 2019 ve 2020 tahminlerini Haziran ayında açıklanan Global Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere göre 0,2'şer puan düşürdü. 2018'de yüzde 3,2 olan global ekonomide büyümenin bu yıl yüzde 2,6'ya yavaşlayacağını tahmin eden

Fitch, 2020 yılında ise yüzde 2,5 olmasını beklediğini vurguladı.



Yayınladığı raporda en az 16 ülke için 2020 yılı büyüme tahminlerinin Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirten Fitch, Çin için 2020 büyüme tahminini yüzde 6,0'dan 5,7'ye, Euro Bölgesi içih büyüme tahminini yüzde 1,3'ten 1,1'e ve ABD için beklentisini yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürdü.