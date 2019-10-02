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Temmuz'da $184 milyara geriledi

Temmuz'da bir önceki döneme göre yaklaşık 5.1 milyar dolar azalarak 184 milyar dolara geriledi.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 17:40
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Temmuz'da $184 milyara geriledi

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Temmuz'da, Haziran değerlerine göre varlıklar 1.12 milyar dolar artarken, yükümlülükler 3.97 milyar dolar azaldı.

TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı yılbaşından bu yana 21.1 milyar dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran'a göre 660 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 3.1 milyar dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 127 milyon dolar, uzun vadeli krediler 89 milyon doları azalış kaydetti.

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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Temmuz'da $184 milyara geriledi
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