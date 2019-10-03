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, bugün açıklanan verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. , "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık." dedi

Giriş Tarihi: 3.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:20
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE'de ve %45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık.

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Son Dakika: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon 26 ay sonra yeniden tek hanede
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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
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