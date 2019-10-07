Haberler > Haberler Haberleri > HSBC maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak

maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak

Holdings, The gazetesinde yer alan habere göre CEO Noel Quinn'in maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda 10,000 kişiyi işten çıkaracak.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:44
HSBC maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak

Gazetenin konuya yakın iki kişiyi kaynak gösterdiği dünkü habere göre, işten çıkarmalar HSBC'nin uzun yıllardan beri olan en iddialı maliyet azaltma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve işten çıkarmaların çoğunlukla yüksek maaş alan pozisyonlara uygulanacağı belirtiliyor.

Habere göre HSBC, maliyet azaltma hamlesini ve işten çıkarmaları bu ayın sonunda açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançoyla birlikte ilan edebilir.

Quinn, Ağustos ayında CEO John Flint'in sürpriz şekilde görevden ayrılması ile vekaleten CEO olarak atanmıştı.

İşten çıkarma planından önce HSBC'nin küresel ticaret savaşları, Hong Kong'daki çalkantılar ve Brexit'e bağlı olarak 4,000 kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.

Bakanlık Twitter'dan duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HSBC maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN