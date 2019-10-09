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" faizleri daha da düşürebilir ancak yan etkiler daha somutlaşıyor"

Avrupa Merkez Bankası () Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin faiz oranlarını daha da düşürebileceğini, ancak para politikasının yan etkilerinin daha da somutlaşmaya başladığı uyarısı yaptı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 14:56
ECB faizleri daha da düşürebilir ancak yan etkiler daha somutlaşıyor

Luis de Guindos Market News ile söyleşisinde, Ekim ayı Yönetim Konseyi toplantısında alınacak kararlar için öncelikle ekonomik görünümdeki gelişmeleri, aşağı yönlü risklerin durumunu görmek gerektiğini vurguladı.

Bu aşamaya kadar, ECB'nin, Ekim ayı toplantısında faizlerin daha da düşürülebileceği yönünde herhangi bir tartışma yapılmadığını belirten Luis de Guindos, "Benim izlenimime göre -yüzde 0.50 şu an için doğru düzey; faizlerin daha da düşürülmesi için öncelikle Yönetim Konseyi'nde iyi ve derinlemesine bir tartışma yapmamız gerekli" dedi.

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"ECB faizleri daha da düşürebilir ancak yan etkiler daha somutlaşıyor"
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