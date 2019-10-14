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ile ticaret konusunda 'temel anlaşma'ya vardı

Hazine Bakanı Mnuchin ABD ile 'in sonucu temel anlaşmaya vardığını söyledi

Giriş Tarihi: 14.10.2019 15:48
ABD ile Çin ticaret konusunda 'temel anlaşma'ya vardı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay olduğunu söyledi.

Mnuchin, CNBC Television ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği mülakatta "Bir anlaşma olmasını bekliyorum. Taraflar müzakerelerde geçen hafta 'önemli ilerleme' kaydetti." dedi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli lider Xi Jinping'in gelecek ay Şili'deki zirvede anlaşmayı sonuçlandırmasını beklediğini ekledi.

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ABD ile Çin ticaret konusunda 'temel anlaşma'ya vardı
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