Dolar/TL 5.90 üzerinde yükseliş eğiliminde

Geçen hafta Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan harekatıyla artan jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik açıklamaları yurtiçi piyasaların önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Trump'ın ABD'nin Türkiye'ye harekat nedeniyle daha fazla yaptırım gelebileceği açıklaması kurun bu sabahki artışında etkili oldu. Dolar/TL bu sabah en düşük 5.88'i, en yüksek 5.92'yi test etti.

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Kur böylece 26 Ağustos'tan beri en yüksek seviyeye çıktı. Dolar o tarihte Asya piyasalarında 6.3961'e kadar yükselmişti.

Geçen hafta dolar, TL karşısında % 2'nin üzerinde değer kazanmıştı. Yine geçen hafta % 3'ten fazla değerlenerek 6.48'e çıkan euro bu sabah 6.52'ye, sepet kur da 6.21'e yükseldi.