ABD yaptırımları sonrası TL, dolar karşısında değer kazanıyor

Dolar/TL kurunun yaptırımlara tepki göstermemesini değerlendiren uzmanlar, piyasaların yaptırım senaryosunu son 2 haftalık periyotta fiyatlanmış olmasına bağlıyor. Yaptırımları bekleyen piyasalar, bu güçlü beklentinin gerçekleşmesiyle bir nebze de olsa nefes aldı. Yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları fiyatlamış olan piyasalarda, ABD'nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zarar verecek nitelikte olmadığı yönünde görüş birliği var.

Tüm bu gerekçelerle birlikte Dolar/TL kurunda bu sabah saatlerinde anlamlı bir düşüş gözleniyor. Kur saat 09:55 itibarıyla 5,87 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise düne göre yüzde 0,92 kayıpla 6,48 seviyelerinde.

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ABD'NİN YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Suriye'deki askeri operasyondan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak" dedi.