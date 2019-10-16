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, hisselerinde "açığa satışı" yasakladı

AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:10
Borsa İstanbul, banka hisselerinde açığa satışı yasakladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

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Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı
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