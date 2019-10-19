Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlenen bilgilere göre, gelecek yıl bütçe gelirleri içerisinde büyük paya sahip olan vergi gelirlerinin 912,5 milyar lira olması öngörülüyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 176 milyar 117 milyon 886 bin liralık tahsilat bekleniyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2020'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, motorlu taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon 465 bin lira gelir hedefleniyor.

Bütçeye ÖTV'den sağlanan gelirlerin 2021'de 194 milyar 107 milyon 861 bin, 2022'de 213 milyar 686 milyon 639 bin liraya çıkması öngörülüyor.

KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ GELİRLERİ

Gelecek yıl bütçesinde Gelir Vergisi'nden 187 milyar 494 milyon 302 bin, Kurumlar Vergisi'nden ise 99 milyar 610 bin liralık gelir bekleniyor. Gelir Vergisi'nin 2021'de 211 milyar 180 milyon 792 bin liraya, 2022'de de 231 milyar 61 milyon 867 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar Vergisi'nden de devletin 2021'de 98 milyar 734 milyon 160 bin lira, 2022'de de 109 milyar 379 milyon 603 bin liralık gelir hedefi bulunuyor.

Dahilde alınan KDV gelirinin de 2020'de 167 milyar 416 milyon 156 bin lira, 2021'de 193 milyar 138 milyon 436 bin lira, 2022'de de 215 milyar 126 milyon 10 bin lira olması bekleniyor.