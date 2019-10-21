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düşüş eğiliminde

Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin artmasıyla hafif yükselmesinin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 279 lira seviyesinde seyrediyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:39
Altın fiyatları düşüş eğiliminde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın 278,4 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 277,4 liradan tamamladı.

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Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 278,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.856 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.491 dolar seviyesinde seyrediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bu hafta Brexit ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Altın fiyatları düşüş eğiliminde
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