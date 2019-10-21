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fiyatı taleplerin azalmasıyla sabit kaldı

fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:58
Ham petrol fiyatı taleplerin azalmasıyla sabit kaldı

Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD'nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO'ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.

Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.

Gelişmelerle Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0.63 artışla 54 dolara, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.15 artışla 59.39 dolara yükseldi.

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Ham petrol fiyatı taleplerin azalmasıyla sabit kaldı
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