Dolarda büyük şok! 2 yılın en uzun düşüş serisine yöneldi

Dolar, G – 10 paralarının çoğu karşısında değer kaybetti. Emtia fiyatlarıyla ilişkili paralarda geniş çaplı risk iştahına bağlı olarak görülen kazançlar yükselişe öncülük etti.

Doların on önemli piyasa parası karşısındaki değerini ölçen Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.1 gerileyerek kayıplarını altıncı güne taşıdı. Gösterge endeks iki yılın en uzun düşüş serisine yöneldi.

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Hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in başlangıç anlaşmasına yönelik müzakerelerin gelişme kaydettiğine ilişkin belirti gösterdiğini söylemesinin ardından yükseliş kaydetti.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.2 yükselişle 1.2987 seviyesine tırmanması sonrasında kazancının büyük kısmını geri verdi. Opsiyon göstergeleri yatırımcıların İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit tarihi ertelense bile anlaşması için ihtiyaç duyduğu oyu bulmasını beklediğini gösteriyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'in uzatılması talebinin işleri daha da karışık bir hale soktuğunu belirtti.

Euro/Dolar paritesi sınırlı kazançlarını geri vererek 1.1144 seviyesine geriledi. Avrupa'da bulunan iki tradera göre makro isimler paritede 1.1100 – 1.1115 seviyelerinde dip arıyor.