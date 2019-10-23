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stok artışlarına bağlı olarak düştü

, yüzde 1.0'den fazla yükseldikten sonra, Salı günü açıklanan verilerin ABD stoklarının öngörülerden çok arttığını göstermesi üzerine geriledi. İhraç Eden Ülkeler Örgütü () üyelerinin üretimi düşürme eğilimi petrol fiyatlarının daha fazla gerilemesinin önüne geçti. Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.52 düşerek 59.39 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.79 düşerek varil başına 54.05 dolara geriledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:44
Petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 59,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,17 kayıpla 54,12 dolardan alıcı buldu.

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Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin aralık ayında yapacakları toplantıda ham petrol kesinti miktarlarının artırılması beklentisi dün petrol fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

Yine dün Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de haftalık ham petrol stoklarının 4,45 milyon varil arttığını açıklaması ise fiyatlarda aşağı yönlü harekete yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 59,48 ile 59,56 dolar aralığının direnç, 59,40 ile 59,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak düştü
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