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'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

FETÖ nedeniyle TMSF tarafından el konulan 'in adı değiştirildi. merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:32
Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

Boydak Holding'in adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Değişiklik, "Adımızı Anadolu'nun en ihtişamlı dağından, gücümüzü milletimizden alıyoruz, yeni ismimiz Erciyes Anadolu ile ülkemiz ekonomisinin, milletimizin hizmetindeyiz. " mesajıyla duyuruldu.

YOLUNA ERCİYES ANADOLU HOLDİNG OLARAK DEVAM EDECEK

Kayseri merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

"MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

Bu değişiklikle birlikte holdingin sosyal medya hesaplarının da ismi değiştirilip yeni bir teaser yayınlandı. Yapılan paylaşıma "Adımızı Anadolu'nun en ihtişamlı dağından, gücümüzü milletimizden alıyoruz, yeni ismimiz Erciyes Anadolu ile ülkemiz ekonomisinin, milletimizin hizmetindeyiz." notu düşüldü.

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Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu
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