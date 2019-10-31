Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla hazırlanan iş dünyası ile buluşma programlarına Malatya'dan start verdi.

Bakan Albayrak, Malatya'da yaptığı konuşmasında iş dünyası için önemli müjdeler duyurdu.

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"FAİZLER YÜZDE 24'LERDEN YÜZDE 14'LERE GELDİ"

Bakan Albayrak, "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETİ GELİYOR "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." diyen Albayrak, "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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KURUMSAL KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." bilgisini verdi.

Albayrak, "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz." dedi.