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olanlar dikkat! Yarın başlıyor...

'nın almış olduğu kararla birlikte mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan oranını yeniden değerlendirdi. Alınan karara göre komisyon oranı yüzde 1.60'ı aşamayacak.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:55
Kredi kartı olanlar dikkat! Yarın başlıyor...

Merkez Bankası aldığı kararla birlikte mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan komisyon oranını yeniden değerlendirdi. Alınan karara göre komisyon oranı yüzde 1.60'ı aşamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı komisyonlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Merkez Bankası "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'nde yaptığı değişikliğe göre üye işyerlerine uygulanan komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek. Taksitli mal ve hizmet alımlarında ise azami komisyon oranı her taksit için azami yüzde 0.89 oranında artırılacak.

Merkez Bankası'nın kararı 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

Son Dakika Haberi: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor

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Kredi kartı olanlar dikkat! Yarın başlıyor...
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