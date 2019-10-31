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: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz

yayınına konuk olan Genel Müdür Yardımcısı , 'in 25 baz puanlık indirim kararını değerlendirdi. ‘Son Brexit riski FED için ortadan kalkmış gibi’ diyen Erbaş, ‘ABD ekonomisine olan güvende soru işaretleri artmış gibi duruyor’ dedi.  Faiz indirimlerinin devam edebilme ihtimalinin  hala yüksek olduğunun altını çizen Erbaş, doların daha da zayıflamasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:06
Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz

A Para yayınına konuk olan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, FED'in 25 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi.

'Son Brexit riski FED için ortadan kalkmış gibi' diyen Erbaş, 'ABD ekonomisine olan güvende soru işaretleri artmış gibi duruyor' dedi. Faiz indirimlerinin devam edebilme ihtimalinin hala yüksek olduğunun altını çizen Erbaş, doların daha da zayıflamasının sürpriz olmayacağını söyledi.

İşte Tonguç Erbaş'ın A Para'ya özel o açıklamaları;

Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz

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Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz
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