Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Uysal enflasyondaki düşüş eğilimiyle ekonomide kademeli toparlanmanın süreceğini belirtti. Enflasyon görünümünde iyileşmenin devam ettiğini belirten Uysal önceki yıldan gelen yüksek baz etkisi, pasaral sıkılık düzeyi, iç talep koşulları, ılımlı döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini söyledi.

Uysal enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında parasal duruşun sıkılığını azaltmaya karar verdiklerini bildirdi.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM AŞAĞI YÖNLÜ"

Uysal tüketici enflasyonunun Ekim'de de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında ise ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini bildirdi.

Enflasyonda ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu, mevcut politika duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirten Uysal "Geldiğimiz noktada gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, atılacak ilave adımların zamanlaması ve boyutunu enflasyon görünümüne ve veri akışına göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim" diye konuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Merkez Bankası 2019 yıl sonu tahminlerini de % 13.9'dan % 12'ye düşürdü. Uysal "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." ifadesini kullandı.