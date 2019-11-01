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Bakan Albayrak'tan İVME mesajı: Yüzde 106 arttı!

Berat Albayrak İVME kapsamında kullandırılan krediler ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:30
Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi mesajı: Yüzde 106 arttı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılan krediler ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İVME Finansman Paketi ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

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Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi mesajı: Yüzde 106 arttı!
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