Dolar/TL ABD verisi ve Fitch kararı öncesi sakin seyrediyor

Dolar/TL güne dünkü kapanış seviyelerine yakın başlarken, jeopolitik risklerin takip edildiği piyasada küresel gelişmeler ve dış veriler de izleniyor.

Yurtiçinde bugün saat 1000'da imalat PMI, saat 1200'de ise İTO enflasyon verisi açıklanacak. Öte yandan ABD'de saat 1530'da işsizlik ve ortalama saatlik ücretler, saat 1645'te Markit imalat PMI ve saat 1700'de ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.

TCMB'nin dün yılın son Enflasyon Raporu toplantısında faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını vermesinin ardından piyasalar gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verisi ile 12 Aralık'taki PPK kararına odaklanacak.

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Bankacılar Londra swap piyasasında atılan adımların ardından işlem hacimlerinin azalmasının ve CDS'teki düşüşün TL'de nispeten sakin bir seyre neden olduğuna dikkat çekerken, TCMB'nin 10 puana varan faiz indirimlerinin ardından gelişmekte olan ülkeler ortalamasında faiz getirisi sunan TL'de ciddi bir değerlenme eğiliminin görülmesinin zor olduğunu belirtiyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyon tahmininin bu yıl için 1.9 puan aşağı çekilerek %12'ye düşürüldüğünü, 2020'nin %8.2'de korunduğunu açıkladı. Uysal enflasyon raporu sunumunda, "Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, kur tarafında hacimsiz sakin bir seyrin gözlendiğini söyleyerek, "Kısa vadede yatırımcıda TL iştahı görmemiz pek olası değil. Hanehalkı dövizini bozmadıkça ki yakın zamanda böyle bir hareket beklemiyoruz; kurun bir süre bu seviyelerde kalmasını bekleriz" dedi.

Dolar/TL ABD'nin yaptırım kararı sonrası Çarşamba günü 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.6950'ye kadar gerileyen dolar/TL gün boyunca dar bir bantta hareket etti. Dün 5.72 seviyesinden kapanan dolar/TL, saat 0911'de 5.7150/5.7195 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.0466/6.0517, euro/TL ise 6.3840/6.3851 seviyesinde.

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde TCMB öncesi 10 yıllık gösterge tahvil 77 baz puan düşüş yaşanmıştı. Önceki gün spot kapanışta ortalama bileşik getiri %13.29, valörde son işlem %13.28 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri %13.05, valörde son işlem %12.84 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta %21 seviyesindeydi.

Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise önceki gün valörde son işlem %13.02 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri %12.85, valörde son işlem %12.65 oldu.