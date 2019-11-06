Ülker Bisküvi'nin 3. çeyrek satışları yükseldi

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 33.7 artışla 314.6 milyon liraya ve ihracat ve yurtdışı operasyonlarının toplam 9 aylık FAVÖK'teki payı yüzde 46.8'e çıktı.

Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Türkiye'deki verimlilik çalışmalarımız maliyet avantajı sağlarken, ülkemizi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle büyümeyi destekliyoruz. Ar-Ge'ye ve inovasyona yaptığımız yatırımlar da büyümemize katkı sağlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana israfsız ve verimli üretim prensibiyle çalışırken bunun enflasyonla mücadelede en kalıcı ve etkili yöntem olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.