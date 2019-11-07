Çin ve ABD tarifeleri kademeli olarak kaldıracak

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng tarafından Pekin'de yapılan açıklamada, Çin ve ABD'nin, geçen iki haftadaki yapıcı görüşmelerin ardından ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildikçe tarifelerin kademeli olarak kaldırılması üzerinde anlaştıkları belirtildi.

İlk aşamada kaldırılacak tarife miktarının, gelecek haftalarda imzalanması beklenen anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu ifade eden Gao, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Ticaret savaşları petrolü vurdu

Söz konusu uzlaşmanın ABD tarafından da onaylanması durumunda, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturan ticaret savaşında tansiyonun düşmesi için bir yol haritası çıkabilir. Çin'in müzakereler başladığından bu yana kilit önemdeki talebi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya alınan ve mevcut durumda Çin'in ABD'ye ihracatının çoğunluğunu kapsayan cezalandırıcı vergilerin kaldırılması yönündeydi.

Gelişmeyle birlikte Hong Hong Hang Seng Endeksi yüzde 0.7 tırmandı ve S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0.5 yükseldi. Yuan dolar karşısında değer kazandı.

Taraflar, birinci aşama ticaret anlaşmasının nerede ve ne zaman imzalanacağına ilişkin müzakerelerini sürdürüyor.