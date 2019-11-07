Son dakika: Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi! Tarihin en düşük faiz oranı ile...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu.

Bakan Albayrak'tan Samsun'da önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomide yaşadığımız saldırıların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Ülkemiz çok yoğun bir kuşatma planıyla mücadele veriyor. Tehditlerin hedefi ülkemizin bekasını yıkmaktı ama hepsi bertaraf edildi. Ülkemizi kur, faiz ve enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler.

ENFLASYONDA YILI YÜZDE 12'NİN ALTINDA KAPATACAĞIZ

Türkiye'yi faiz yüküyle çökerteceklerini düşündüler ama tüm bu süreçlerde güçlü bir refleks gösterdik, her birini püskürttük. Enflasyonda tarihi bir neticeyi ortaya koyduk, Kasım ve Aralık'ı hedefimiz olan yüzde 12'nin altında kapatacağız. Ama önümüzdeki sene inşallah tek haneleri göreceğiz.

TÜRKİYE BATACAK DİYE VATANDAŞI KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR

Faizleri indirmeyin diyorlardı, ne oldu son 3 ayda Merkez Bankası 1000 puan faiz indirdi. Türkiye battı batacak diye vatandaşı korkutmaya çalıştılar. Arjantin IMF ile anlaştı, siyasi ve ekonomi olarak çöküntü yaşadı. Biz öyle yapmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az bir hasarla geride bıraktık.

Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi

EYLÜL'DE SİGORTALI SAYISI 431 BİN KİŞİ ARTTI

25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi yüzde 6.4 oldu, 4A kapsamındaki sigortalı eylül itibarıyla 431 bin kişilik artış gerçekleştirdi. En yüksek istihdam artışı olan ay oldu. Ekonomi güven endeksi Ekim'de yüzde 20 arttı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ASGARİ ÜCRETLİYE, DAR GELİRLİYE KONUT MÜJDESİ Tüm öncü rakamlar gösteriyor ki, inşallah bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız. Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansman modelinin altyapısını hazırladık. 20 yıl vade ile tarihin en düşük faiz oranı ile kira, kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı hazırladık.

HER YIL 100 BİN VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK

TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM

Faiz ve enflasyonun düştüğünü önümüzdeki aylarda çok daha net göreceğiz. Enflasyonla mücadele en ufak gevşemeye izin vermeyeceğiz.