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Son Dakika: Küçük şirketlere yapılandırması başlıyor

Son dakika haberi... () finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı

REUTERS Haberler
Giriş Tarihi: 8.11.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 15:41
Son Dakika: Küçük şirketlere borç yapılandırması başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara borcu 25 milyon liranın altında olan küçük ölçekli şirketlerin borçlarının Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları çerçevesinde yeniden yapılandırılması için gereken izin ve onayları tamamlandı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

TBB uygulama için Rekabet Kurumu'ndan izin bekliyordu.

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor
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Son Dakika: Küçük şirketlere borç yapılandırması başlıyor
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