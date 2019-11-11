Dolar/TL sınırlı yükselişte

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,7670 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta 5,68-65,77 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,7639'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7670 seviyesinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3620, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,3810 seviyesinde işlem görüyor.

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Avro/dolar paritesi beş işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak 1,1030 seviyesinde alıcı buluyor. Dolar endeksi, cuma günü 98,4 ile üç haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 98,3 seviyesinde buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.