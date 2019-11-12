Dolar/TL 5.78 civarında seyrediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.

Dün doların küresel piyasalarda talebini artmasına paralel 5,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü önceki, kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,7742'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,7790 seviyesinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3760, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,4280 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1030, dolar endeksi ise yüzde 0,04 artışla 98,24 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının eylül döneminde 2,5 milyar lira ile piyasa beklentisinin üzerinde fazla verdiğini belirtirken, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in direnç, 5,74'ün konumunda bulunduğunu kaydetti.