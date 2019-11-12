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'in üretimi kısmayacağı beklentisi ile düştü

İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu + grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi. Bu gelişmelerle, ikinci günde de düştü. varil fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 62.04 dolara, ABD hafif ham petrol de dün yüzde 0.3 düşüşle 56.68 dolara geriledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:30
Petrol fiyatları OPEC'in üretimi kısmayacağı beklentisi ile düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 62,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.

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Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor. Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,48 ile 62,71 dolar aralığının direnç, 62,30 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları OPEC'in üretimi kısmayacağı beklentisi ile düştü
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